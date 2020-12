'Bella' causa inundações no Reino Unido

Tamanho do texto

A tempestade Bella provocou inundações no Reino Unido, deixando centenas de casas debaixo de água. Devido à intempérie, grande parte do condado inglês de Bedfordshire ficou inundado. O rio Ouse, galgou as margens, colocando mais de 1300 habitações em risco de inundação.

Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas.

No condado de Northamptonshire, o rio Welland galgou, também, as margens, obrigando os residentes a cavarem trincheiras e a depositarem sacos de areia de modo a protegerem as suas casas da fúria das águas.

As autoridades de Bedford montarem centros de emergência seguros, para a acolher as pessoas que foram obrigadas a abandonar as suas casas.

O diretor executivo do Conselho Autárquico de Bedford lançou um apelo. Philip Simpkins pediu aos cidadãos para que não queiram ser heróis, para que "sigam as diretrizes, não façam nada que não seja aprovado. E também, a COVID-19 não vai desaparecer, isto ainda não permitiu subitamente que a COVID desaparecesse. Os números permanecem horrivelmente elevados''.

Os efeitos da tempestade "Bella" já se fazem sentir, também, no continente europeu. A partir deste domingo, e até quarta-feira, os seus efeitos vão fazer-se sentir, também, na Península Ibérica. Portugal tem já sete distritos em alerta laranja.