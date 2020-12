Japão proíbe entrada de estrangeiros

O Japão proibiu a entrada de estrangeiros não residentes no país. O anúncio do Governo surge após terem sido detetados no território os primeiros casos de contágio pela nova estirpe da Covid-19.

A medida entra em vigor esta segunda-feira e prolongar-se-á até 31 de janeiro.

O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, afirmou que a proibição serve "para salvar a vida das pessoas", pois "diz-se que o vírus sofreu uma mutação e tornou-se mais contagioso no Reino Unido, mas as medidas básicas que tomamos são as mesmas. Por favor, lavem as mãos, usem máscaras e certifiquem-se de tomar todas as medidas antivírus possíveis".

O Governo nipónico exige, agora, que tanto os passageiros japoneses como os residentes estrangeiros façam um teste num prazo de até 72 horas antes da partida e novamente ao chegarem ao Japão, caso provenham de países como o Reino Unido, a África do Sul, ou outros que tenham constatado a presença da nova estirpe do novo coronavírus.

Será reforçada, também, a quarentena de todos os viajantes que retornam ao Japão.