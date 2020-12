Ano Novo com grandioso fogo de artifício na baía de Sydney

no comment

A pandemia não apagou o fogo de artifício em Sydney, em 2021. O espetáculo pirotécnico brilhou nos céus de 2021 em todo o seu esplendor e iluminou no porto da cidade autraliana.No entanto, as autoridades limitaram o acesso ao centro da cidade devido à crise sanitária. É um final de ano sombrio para Nova Gales do Sul e Victoria, os dois estados mais populosos da Austrália, que lutam para conter novos surtos de COVID-19.