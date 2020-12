Curandeiros peruanos pedem um 2021 com saúde

Centenas de pessoas fizeram fila, na quarta-feira (30 de dezembro), na Plaza Manco Cápac, em Lima no Peru, para o ritual do banho florido na tradicional feira Los Deseos. No evento, cerca de 20 "yatiris" ou feiticeiros do Peru e da Bolívia passaram flores, penas de condor e ovos de avestruz pelo seu corpo para terem um começo saudável em 2021.

Mantendo a distância física exigida, por causa da pandemia, e cobertos por uma máscara e um fato protetor, os curandeiros populares começam a sessão chicoteando as cabeças dos crentes com flores amarelas para expulsarem os maus espíritos que se agarram ao ano 2020.