Romanos mergulham para afastar o 2020

Ano Novo, Vida Nova!

Tal como em vários cantos do mundo, são muitos aqueles que querem festejar o novo ano com um mergulho em rios ou nos oceanos. Em Roma, quatro italianos saltaram para o rio Tibre. Este ano, a tradição de Dia de Ano Novo ocorreu sem as habituais multidões, uma vez que a capital italiana continua sob a medida de encerramento parcial, devido à pandemia da Covid-19.