Acampamento de migrantes na Bósnia começa a receber tendas

Após mais de uma semana a viver a céu aberto, os cerca de mil migrantes do campo de Lipa, na Bósnia, vão finalmente ter algum abrigo para fazer face ao inverno.

Este sábado, as forças militares do país começaram a chegar com tendas para montar no acampamento recentemente destruído pelo fogo.

No acampamento alguns dos requerentes de asilo tinham já recusado as rações de comida, em protesto por condições mais humanas.

Várias centenas de migrantes no acampamento tinham já começado a ser deslocados para outras instalações militares no sul do país, mas a contestação dos habitantes locais acabou por suspender o processo, obrigando-os a regressar.

A União Europeia e organizações humanitárias alertaram já para os problemas de manter as pessoas em Lipa.