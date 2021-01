Aniversário da morte do general Soleimani assinalada no Iraque

Milhares de iraquianos saíram às ruas para assinalar o primeiro aniversário da morte do general iraniano Qasem Soleimani e do chefe paramilitar iraquiano Abu Mahdi al-Muhandis, vítimas de um ataque ordenado pelo presidente dos Estados Unidos.

Em Bagdad, milhares de apoiantes de paramilitares iraquianos pró-Irão gritaram "Não à América" e "Vingança" e insurgiram-se contra o primeiro-ministro do Iraque, Moustafa al-Kazimi, que acusam de ser um agente dos Estados Unidos.

No Líbano, o Hezbollaz hasteou uma bandeira com fotografias do do chefe paramilitar Abu Mahdi al-Muhandis, do líder militar do Hezbollah Imad Moghniyeh e do general Qasem Soleimani, numa colina junto à fronteira com Israel.

O aniversário das suas mortes também foi assinalado no Irão.