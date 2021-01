Mau tempo na Europa

Em Itália, dois esquiadores, marido e mulher, morreram este domingo numa avalanche no Tirol do Sul. A avalanche aconteceu por volta do meio-dia, em Masso Corto, a 2.200 metros acima do nível do mar.

Áustria

Por causa do perigo de avalanches foi fechada a estrada que liga Salzburgo e o Tirol Oriental. Mais de meio metro de neve caiu durante a noite. O bloqueio tem causado perturbações na circulação nas montanhas dos Alpes

Espanha

Em Espanha, catorze comunidades autónomas estão em alerta por causa da neve, vento e temperaturas negativas. Nas regiões mais altas do País Basco a neve atingiu 10 centímetros em 24 horas.

Alemanha

Na Alemanha, multidões viajaram até uma estância de montanha perto de Frankfurt. A polícia fechou muitas estradas de acesso para impedir a concentração de pessoas que não seguiram o conselho para ficar em casa por causa do aumento dos novos casos de Covid-19 no país. Por causa da pandemia, as estâncias estão fechadas até 10 de janeiro.