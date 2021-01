Polícia de Hong Kong detém 50 ativistas pró-democracia

Tamanho do texto

A polícia de Hong Kong deteve nesta quarta-feira cerca de 50 figuras pró-democracia por alegada violação da nova lei de segurança nacional. Segundo as informações avançadas pelos meios de comunicação locais, os detidos são acusados de participar numa eleição não oficial realizada no ano passado para aumentar as hipóteses de controlar a legislatura.

Lam Cheuk-ting, deputado pró democracia, publicou um vídeo na internet do que diz ser o momento em que a polícia entra em sua casa e o prende. Outros dois deputados e o antigo presidente do Partido Democrático de Hong Kong também foram presos, de acordo com a informação divulgada pelo partido.

As prisões em massa contra o movimento democrático de Hong Kong são recorrentes no território semi-autónomo desde que a Lei de Segurança Nacional foi imposta por Pequim, em junho do ano passado.

A lei considera crime os atos de subversão, secessão, terrorismo e conspiração com potências estrangeiras para intervir nos assuntos da cidade.

Os infratores podem enfrentar uma pena máxima de prisão perpétua.