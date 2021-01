Cientistas portugueses esclarecem dúvidas sobre vacinas contra Covid-19

Esclarecer dúvidas que possam persistir sobre a vacina da Covid-19, dissipar mitos e fazer com que as pessoas tenham confiança. São esses os principais objetivos da iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, da Universidade de Lisboa.

Numa série de quatro vídeos, muito simples e muito curtos, quatro pesquisadores do Instituto - Bruno Silva-Santos, Luís Graça, Miguel Prudêncio e Pedro Simas - respondem a algumas das perguntas mais comuns sobre as vacinas, como por exemplo: É seguro tomá-las? Como foi possível desenvolvê-las num espaço de tempo tão curto? Devo vacinar-me? Ou ainda: Vai a vacina devolver a normalidade às nossas vidas? Os vídeos estão disponíveis no YouTube e nas redes sociais do instituto e surgem numa altura em que há um grande ceticismo, em toda a Europa, relativamente à vacinação. Duas vacinas foram já aprovadas pelas autoridades europeias.