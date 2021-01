Destroços do avião desaparecido na Indonésia encontrados

Mergulhadores encontraram partes dos destroços e de corpos dos passageiros do Boeing 737-500, o avião da companhia indonésia Sriwijawa, que, este sábado, desapareceu do radar pouco depois de descolar de Jacarta, com 62 pessoas a bordo.

Os destroços foram localizados no Mar de Java, a uma profundidade de 23 metros, um dia depois de a aeronave ter partido da capital indonésia em direção a Pontianak. Até ao momento, não há registo de qualquer sobrevivente.

Os pedaços submersos do avião foram detetados por um navio da marinha com equipamento de sonda. As buscas decorriam já no local correspondente às coordenadas do último contacto feito pelos pilotos, antes da aeronave ter desaparecido. As causas para o acidente são ainda desconhecidas.

As autoridades locais estabeleceram dois centros de crise, um no aeroporto e outro no porto, onde as famílias se começaram a reunir à espera de informações sobre as vítimas.

Nas redes sociais, circulam o manifesto de voo com fotografias e vídeos dos passageiros.

Foi precisamente à procura do manifesto de voo na internet, que Rizky Kurniawan, parente de cinco pessoas a bordo do avião acidentado, soube do desaparecimento dos familiares. Agora, diz, não pode "fazer mais nada se não chorar".

Estima-se que o avião da companhia indonésia Sriwijawa se tenha despenhado quatro minutos após ter levantado voo. No local, várias equipas prosseguem o resgate dos corpos, à medida que as autoridades tentam identificar as vítimas.