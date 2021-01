Maioria absoluta nas legislativas do Cazaquistão

Sem surpresa, o partido no poder no Casaquistaom o Nur Otan ganhou as eleições legislativas deste domingo com uma ampla vantagem, indicam as projeções.

De acordo com a sondagem à boca das urnas, realizada pelo instituto da Opinião Pública, Nur Otan arrecadou 72% dos votos, seguido pelo partido democrático Ak Zhol, com 10 % dos votos, e o Partido Popular (antigo partido comunista), com 9%.

A única formação hostil ao poder, Partido Nacional Social Democrata, boicotou o escrutínio.

Segundo dados oficiais preliminares, a taxa de participação foi de 63 %.

São as primeiras legislativas que se realizam no país depois da demissão de 2019 do histórico líder casaque Nursultán Nazarbáyev, depois de quase 30 anos no poder mas que continua a dirigir o partido.

Na maior cidade do país, Almaty, dezenas de opositores foram detidos em manifestações não autorizadas e logo depois libertados, segundo fontes oficiais.