Encontrada "caixa negra " na Indonésia

Mergulhadores da Marinha indonésia recuperaram esta terça-feira a "caixa negra" do avião que se despenhou no mar em Java com 62 pessoas a bordo.

O dispositivo vai ajudar os investigadores a determinarem a causa da queda do Boeing 737-500. O aparelho despenhou-se no mar, no sábado, pouco depois de ter descolado do aeroporto de Jacarta.

O acidente aconteceu numa altura de chuva forte. De acordo com as notícias avançadas pelos meios de comunicação locais, o avião caiu quase em posição vertical.

O desastre aéreo deste fim-de-semana volta a levantar dúvidas sobre a segurança aérea na Indonésia. Por causa dessas dúvidas, entre 2007e 2016, os Estados Unidos proibiram as linhas aéreas indonésias de sobrevoarem o país.