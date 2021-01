Presidente português volta a testar negativo

O presidente da República Portuguesa voltou a ter um resultado negativo no último teste que fez à Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa aguarda agora as orientações das autoridades de saúde, uma vez que obteve resultados diferentes nas últimas 24 horas. Na segunda-feira, o chefe de Estado, assintomático, tinha dado positivo num teste PCR e ficou em isolamento no Palácio de Belém desde que recebeu o resultado. Mas poucas horas depois fez outro teste, que deu negativo.

Marcelo tinha participado em debates televisivos com os outros candidatos à presidência da República, como André Ventura do Chega, que saiu do isolamento profilático esta terça-feira, já que a Direção Geral de Saúde considerou que não se tratou de um contacto de risco. Mas o gabinete de comunicação do líder do Chega diz que Ventura fez um teste, que deu negativo.