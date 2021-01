Marcelo vai continuar em isolamento

Ditam as precauções que Marcelo Rebelo de Sousa continue em isolamento, depois de se saber que também o seu chefe de segurança se encontra infetado com a Covid-19, para além do assessor de imprensa.

Quanto ao próprio presidente da República, que cancelou todos os eventos de campanha a pouco mais de uma semana das eleições presidenciais, subsiste ainda a interrogação.

Ao fim de quatro testes negativos e um positivo, a verdade é que não há até agora um resultado concreto que permita ter uma ideia mais clara de como vão ser os próximos dias para Marcelo.

Uma coisa já parece resolvida: a mudança de data do escrutínio está fora de hipótese. Na participação por videoconferência no debate da RTP com os outros seis candidatos, o presidente confirmou que, mesmo tendo em conta o contexto atual, "não há condições para avançar com uma revisão constitucional" que permita o adiamento das eleições.