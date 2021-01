Burocracia do Brexit chega ao marisco

A Burocracia do Brexit está a destruir a indústria do marisco dizem os pescadores britânicos. Mais de uma dezena de camiões pertencentes a várias empresas de pesca do Reino Unido fizeram um protesto no Parlamento britânico contra os inúmeros procedimentos a seguir, depois da saída da União Europeia. A "carnificina do Brexit!" é assim que os pescadores encaram o processo que dizem estar a sufocar o negócio.

"Cada vez mais custos para os nossos mariscos" - disse o pescador escocês Allan Miller. Acrescentando que precisa carregar um dia antes do normal e que têm de levar montanhas de papelada no camião passando pelas declarações alfandegárias até aos certificados sanitários. Diz que simplesmente não é possível que os custos envolvidos são astronómicos.

Durante o referendo do Brexit em 2016, muitos pescadores estavam a favor da saída da União Europeia, acreditando o controlo total das águas britânicas traria vantagens, mas os direitos relacionados com as pescas tornaram-se num dos principais obstáculos nas negociações comerciais entre Londres e a União Europeia.

Pouco tempo depois do Brexit, o setor pesqueiro britânico apercebe-se que tentar vendar o produto no estrangeiro é um verdadeiro quebra-cabeças.