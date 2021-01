Variantes mais contagiosas do Sars-CoV2 alastram pela Europa

No Reino Unido, na luta contra a Covid-19, qualquer grande espaço poderá ser reconvertido e mesmo uma catedral, no noroeste de Inglaterra, foi transformada num centro de vacinação em massa. Fala-se de um projeto-piloto para o programa de vacinação de 24 horas por dia, previsto para arrancar no final do mês.

As autoridades correm contra o tempo: as hospitalizações atingiram um número recorde de 37.500 e, na semana passada, o país tinha as mais altas taxas de óbitos do mundo com 16,5 mortes por milhão de habitantes.

Bélgica

A crescente propagação do vírus está a ser atribuída à variante altamente transmissível detetada na Grã-Bretanha, que está agora a ganhar terreno noutros países, incluindo na Bélgica, onde escolas e lares de idosos não estão a ser poupados, como aqui em Houlthulst, onde o presidente da câmara, Joris Hindryckx, fala dos números de infeções com grande preocupação:

"Isto diz respeito à variante britânica. Aqui no centro residencial, há 63 pessoas infetadas, há mais 9 infetadas nos apartamentos adjacentes e 43 funcionários estão também infetados".

Suíça

A variante sul-africana está também a causar preocupação, tendo agora aparecido na Suíça. As autoridades colocaram dois hotéis na estância de esqui de luxo de St Moritz sob quarentena e todos os residentes de St Moritz deverão ser testados. Tal como a variante do Reino Unido, esta é mais contagiosa.

Alemanha

A Alemanha endurece as medidas contra a pandemia e, na Baviera, as autoridades ordenaram o uso de máscaras FFP2, altamente protetoras, nas lojas e nos transportes públicos. Na estação ferroviária de Munique, os passageiros apoiam a medida, mas há quem considere que nem todos podem pagar as máscaras.

Uma residente afirma: "Espero que seja útil e que todos nós respeitemos esta medida". Não temos outra escolha. Se as máscaras normais tivessem sido usadas corretamente, isso teria provavelmente sido suficiente. Mas é assim que as coisas são, não há outra solução".

Mais de um ano após os primeiros casos de Covid-19 na China, um relatório independente revela que Pequim e a OMS poderiam ter agido mais rapidamente. O uso da máscara deveria ter sido recomendado mais cedo e houve um atraso desnecessário na declaração de uma emergência sanitária global.