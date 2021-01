O perfil de Joe Biden de frente para o Capitólio

Os dias e dias de ansiedade marcados pela contagem dos votos de Joe Biden, deram lugar a uma onda de alegria. Os democratas puderam, finalmente, respirar de alívio com o anúncio da vitória a 7 de novembro de 2020. A ascensão de Joe Biden até topo da política dos Estados Unidos contrasta fortemente com a do antecessor - foi uma ascensão segura e constante nas fileiras do partido.

Nascido em Scranton, na Pensilvânia, e de origens humildes, Biden formou-se em direito e trabalhou pouco tempo como advogado antes de se dedicar à política. Transformou-se num dos mais jovens senadores do país numa vitória surpreendente em 1972 - que marcou o início de uma carreira de quatro décadas no Capitólio.

Uma carreira que quase descarrilou devido a uma tragédia - a sua primeira mulher Neilla e a filha Amy morreram num acidente de viação, poucas semanas depois das eleições para o senado.

Anos depois, em 2015, Biden volta a ficar de luto com a morte do filho, Beau Biden , devido a um tumor cerebral.

Depois de uma candidatura presidencial mal sucedida em 1987, Biden tentou novamente 20 anos depois, mas foi eclipsado por um adversário com um carisma de exceção. Mas Barack Obama valorizou a experiência do colega mais velho e escolheu-o para ser o número dois, aos comandos do país dizendo ainda que Bidem é "o melhor vice-presidente que os Estados unidos já tiveram".

Implacável, Biden entrou na corrida novamente. Em 2020 aceitou oficialmente a nomeação como candidato do Partido Democrata a presidente dos Estados Unidos.

Depois de um início algo hesitante alcançou a vitória contra Bernie Sanders - o seu principal rival de esquerda.

Com o partido ainda dividido, Biden começou a campanha, mas enfrentrou rapidamente alegações de corrupção do lado de Donald Trump sobre os negócios do seu filho Hunter Biden na Ucrânia. E este foi apenas um dos vários ataques.

A equipa de Trump também procurou retratar o candidato democrata como estando em decadência mental e como sendo um fraco. Trump ridicularizou Biden de forma impiedosa por ter feito os discursos de campanha a partir da cave da sua casa em Delaware.

Não posso dizer o que vai acontecer. Mas vejo um homem sonolento na cave de uma casa, com a atenção da imprensa. Donald Trump Antigo Presidente dos Estados Unidos

Mas Biden saiu do "bunker" pronto para a luta política, fez o melhor que conseguiu num debate televisivo considerado caótico.

Um candidato estável contra um candidato volátil. No final, os eleitores norte-americanos escolheram a estabilidade.

Joe Biden sucede a Donald Trump, assume os desafios depois de uma complicada transição de poder e tenta unir o país dizendo que é preciso curar a América.