Portugal bate recorde de casos de Covid-19

Portugal bate um novo recorde nacional de novos casos de Covid-19: 14.600. Os números disparam numa altura em que país enfrenta um dos piores surtos do mundo e tem a lamentar 219 mortes nesta quarta-feira.

As circunstâncias obrigam a um confinamento mais rígido. Aumentam os receios de novos recordes diários e com eles aumenta também o tom das críticas - especialistas acreditam que as medidas ainda não são suficientes. Depois de onze dias a somar níveis máximos, a curva continua a subir deixando a sensação que o pico ainda não terá atingido nesta terceira vaga.

Com o sistema nacional de saúde português a rebentar pelas costuras preparam-se os hospitais de campanham com os médicos a dizerem que estão a trabalhar num cenário catastrófico e esperam-se dias difíceis segundo as palavras da Ministra da Saúde do país, Marta Temido.

O governo do primeiro-ministro António Costa manteve o ensino presencial, mas admite agora o encerramento das escolas. O presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o assunto vai ser estudado na próxima terça-feira.