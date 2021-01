Movimento independentista na Escócia

Um referendo sobre a independência da Escócia - é esta a vontade da maioria dos eleitores escoceses segundo uma sondagem publicada neste domingo.

A primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, é também líder do partido da independência SNP e pede um novo referendo.Um referendo legal para dar aos escoceses o direito de escolha - dizendo que isso será democracia.

As eleições locais estão marcadas para maio e a primeira-ministra vai à procura dos votos e, dependendo dos resultados, poderá exigir uma reavaliação sobre a questão da independência da Escócia. Uma questão que ficaria nas mãos do primeiro-ministro do Reino Unido, com poder de decisão para organizar um novo referendo.

No entanto, Nicola Sturgeon diz que vai realizar um referendo consultivo se o Partido Nacional Escocês ganhar com maioria - independentemente do consentimento de Westminster.