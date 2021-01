Presidente mexicano com Covid-19

O Presidente do México está infetado com Covid-19. Andrés Manuel Lopez Obrador usou as redes sociais para comunicar a doença. Diz que tem sintomas leves e que está já a fazer tratamento médico.

No fim de semana, Obrador participou em cerimónias públicas junto de vários membros do Governo e nunca usou máscara.

O presidente mexicano diz-se optimista e garante que vai continuar a trabalhar em isolamento.

Não se escapa às críticas pela falta de estratégia no combate à pandemia. O programa de vacinação começo no final de dezembro. Já morreram 150 mil pessoas no México, vitimas da Covid-19. O número de casos registados já ultrapassa a fasquia do milhão e 700 mil.

Com estes números, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia.