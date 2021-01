no comment

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na Austrália, contrariando o Dia Nacional com o que apelidam de "Dia da Invasão", numa alusão à entrada das forças britânicas no continente então habitado pelos aborígenes.

Os manifestantes denunciaram atos de violência cometidos pelos intrusos contra os nativos.

Muitas das pessoas respeitaram as regras de segurança contra a propagação do SARS-CoV-2, mas há relatos de detenções por não terem sido respeitadas as ordens da polícia.