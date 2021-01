Triunfo no regresso do cume da K2 no inverno

Uma equipa de 10 montanhistas nepaleses foi recebida em festa em Katamandu depois de ter chegado ao cume da segunda montanha mais alta do mundo, a K2. Tornaram-se nos primeiros a conseguir escalar este pico no teto do mundo durante o rigor do inverno.

"Como equipa sentimos um grande orgulho e honrados e penso que enviamos uma mensagem muito clara para o mundo. Se nos unirmos, nada é impossível. Os Sherpas sempre foram os líderes dos 8 mil metros, não há questão sobre isso. Sempre foi, mas o mundo não sabia isso", afirmou o montanhista Nirmal Purja.

Trata-se de mais um marco para os nepaleses que tradicionalmente eram guias e transportadores para estrangeiros mas que começaram a bater recordes e a organizar as próprias expedições.

A equipa garantiu que todos chegavam ao mesmo tempo ao cume nos 8614 metros de altitude da K2, o pico mais proeminente do lado paquistanês dos Himalaias e o ponto mais alto do mundo depois do monte Evereste.