Gasoduto Nord Stream 2 quase terminado

O gasotuto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha está quase terminado - falta apenas concluir 6% do projeto.Mas a ameaça de sanções dos Estados Unidos já fez com que várias empresas europeias se retirassem do projeto. Nos últimos dias do governo de Donald Trump, o navio russo "Fortuna" sofreu sanções americanas. Mesmo assim, o navio voltou aos trabalhos, mas a postura da nova administração Biden mantém-se inalterada.

Numa tentativa de evitar sanções às empresas, o governo da cidade de Mecklenburg-Western Pomerania ,na Alemanha, decidiu intervir, criando uma Fundação de Proteção Ambiental e Climática - protegida de sanções - para comprar materiais em nome de empresas ameaçadas com sansões.

O ministro da energia e das infraestruturas de Mecklenburg-Western Pomerania, Christian Pegel, diz que a ideia é comprar máquinas e produtos raros através da fundação armazenando-os para entregar os materiais às empresas que fazem o trabalho quand o for necessário".

A Alemanha quer ver o gasoduto concluído. O governo diz que o gás adicional é necessário para compensar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis no país. No entanto, os críticos dizem que o gasoduto é supérfluo - e incompatível com os objetivos energéticos e climáticos da UE. Depois da prisão do líder da oposição russo Alexei Navalny, multiplicam-se os apelos à Alemanha para que suspenda o projeto.