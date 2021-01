Novo rio de lava no vulcão mais ativo da Indonésia

O Merapi, o mais ativo vulcão da Indonésia, registou uma nova erupção esta quarta-feira, lançando nuvens de fumo e criando um novo rio de lava com mais de 1500 metros pela encosta abaixo.

Trata-se do maior fluxo de lava registado no Merapi desde que as autoridades indonésias elevaram, em novembro, o nível de alerta nos arredores do vulcão, deslocando na altura 2000 pessoas que viviam nas proximidades. A maioria tinha, no entanto, regressado entretanto à região.