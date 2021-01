Madame Tussauds de Nova Iorque presta homenagem a Larry King

no comment

O Museu Madame Tussauds de Nova Iorque mudou a imagem de cera de Larry King para o átrio convidando os visitantes a escrever notas de recordações em homenagem à lenda da televisão norte-americana, que morreu na semana passada.

A imagem do comunicador dará as boas-vindas aos visitantes do Madame Tussauds de Nova Iorque durante uma semana.

King morreu no dia 23 de janeiro, aos 87 anos de idade, após meio século de televisão onde entrevistou presidentes, estrelas de cinema e pessoas comuns.