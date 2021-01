Países europeus encerram fronteiras

As autoridades alemãs impuseram este sábado uma proibição parcial para viajantes originários de países a braços com surtos de novas variantes do vírus Sars Cov-2.

As novas regras permanecerão em vigor até ao dia 17 de fevereiro.

"Desde a meia-noite que entraram em vigor novas regras de segurança anti Covid-19. A polícia federal tem ordens para verificar as proibições de voos de das chamadas "áres de variantes do vírus". São cinco países de momento: Grã-bretanha, Irlanda, África do Sul, Brasil e Portugal", afirmou Reza Ahmari, porta-voz da polícia federal do aeroporto de Frankfurt.

Portugal impõe igualmente a partir deste domingo restrições à mobilidade com Espanha.

As restrições permanecerão em vigor durante um período mínimo de duas semanas.

A nova vaga de infeções em Portugal está a colocar os hospitais sob enorme pressão.

Na sexta-feira, o Hospital de Santa Maria em Lisboa começou a fazer a triagem dos pacientes que chegam ao hospital de ambulância.

Igualmente na sexta-feira, o número de vítimas da pandemia atingia as 11 878 mortes.

No Reino Unido, o país europeu mais afetado pela pandemia, os receios de infeção afetam igualmente o pessoal hospitalar.

"São muito mais jovens do que na primeira vaga... lembro-me de pensar, essa podia ser a minha mãe ou a minha tia, agora penso que posso ser eu, o meu irmão ou o meu namorado", admite Clare Bendall, fisioterapeuta da respiração no Reino Unido.

Esta semana o Reino Unido ultrapassou a fasquia dos cem mil mortos.