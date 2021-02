Pandas gigantes brincam na neve

Ninguém parece ter aproveitado melhor o episódio de neve que se abateu no passado fim-de-semana sobre Washington do que dois pandas gigantes do jardim zoológico Smithsonian.

A prova em imagens, nas quais Mei Xiang e Tian Tian, dois pandas adultos de 22 e 23 anos respetivamente, deslizam de costas ou se divertem a dar cambalhotas no manto branco que cobriu a capital dos Estados Unidos.

Para além do casal de pandas adultos, o Smithsonian conta também com uma cria, nascida em agosto do ano passado. Segundo os responsáveis do zoo, o contacto desta última com a neve foi mais tímido.