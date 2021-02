ONU apoia o regresso à democracia em Myanmar

Os membros do Conselho de Segurança expressaram profunda preocupação com a declaração do estado de emergência imposto em Myanmar pelos militares no dia 1 de fevereiro e com a detenção arbitrária de membros do governo, incluindo a Conselheira de Estado Aung San Suu Kyi e o Presidente Win Myint, entre outros. Eles pediram a libertação imediata de todos os detidos. Os membros do Conselho de Segurança enfatizaram a necessidade de apoio contínuo à transição democrática em Myanmar.