Corrida às galerias de arte em França

Com os museus fechados em França, na capital há filas para visitar as galerias de arte. Este fim de semana, alguns visitantes, como Anne, tiveram de esperar 30 minutos para conseguir ver as exposições: "Valeu a pena! São duas exposições soberbas, as fotografias são magníficas, e nós sentimos a falta de fotografias, museus, pinturas. Por isso, ainda bem que as galerias existem".

Mas por que razão as galerias estão abertas e os museus fechados, sendo que as galerias até são mais pequenas?

Esta semana, personalidades do mundo da arte apelaram, através da imprensa, à reabertura dos museus. E este domingo, foi a vez do Alto Comissariado do Planeamento, François Bayrou, próximo de Emmanuel Macron deixar um apelo: "Penso que podemos reabrir os museus, com todas as precauções na entrada, e garantindo que os dois metros entre os visitantes são respeitados".

A ministra francesa da Cultura vai receber, esta segunda-feira, profissionais do setor. O futuro dos museus estará em cima da mesa,