Migrantes do Ocean Viking têm luz verde para desembarcar

Luz verde para o desembarque do Ocean Viking em Augusta. Os 422 migrantes resgatados pelo navio humanitário receberam autorização para pisar terra firme depois de terem realizado os indispensáveis testes às covid-19. As autoridades locais pedem ajuda para lidar com esta crise migratória, para Giuseppe do Mare, "A União Europeia não pode continuar a olhar para o lado. O problema associado a estes homens e mulheres foi completamente empurrado para a Itália, a Sicília e o porto de Augusta".

Os testes revelaram a presença de 41 adultos e oito menores infetados com o novo coronavírus. A prioridade no desembarque foi dada aos menores, 124 no total. As mais de quatrocentas pessoas a bordo foram resgatadas ao largo da costa da Líbia pelo navio a cargo das organizações não-governamentais SOS Mediterranée e Médicos Sem Fronteiras. No sábado tinham solicitado um porto seguro para desembarque e desta vez, a Itália não perdeu tempo a aceder ao pedido autorizando a entrada do Ocean Viking no porto de Augusta, na Sicília.