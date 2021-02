Tempestades deixam Europa vestida de branco

A tempestade Darcy deixou um rasto de neve em grande parte do leste do Reino Unido. Uma massa de ar frio da Rússia e da Europa Oriental cobriu o território de branco. As condições climatéricas levaram a interrupções nas viagens e a graves inconvenientes para quem circulava nas estradas - muitos centros de vacinação tiveram de encerrar inesperadamente.

As perigosas condições nas estradas da Alemanha levaram a centenas de acidentes de viação. Quase 30 pessoas ficaram feridas devido ao gelo nas estradas. As autoridades do país pedem à população que fique em casa e deram alojamento a pessoas sem-abrigo - que foram surpreendidas pelas temperaturas abaixo de zero.

As fortes chuvas em França provocaram cheias em várias zonas do país. Centenas de pessoas que vivem perto de rios tiveram que ser retiradas das suas casas devido ao aumento do nível das águas. Em Paris, o rio Sena continua a subir: a estátua que serve como indicador para as cheias na Pont de l'Alma está parcialmente submersa.

O clima adverso também chegou aos Países Baixos que regista atualmente a tempestade de neve mais forte da última década. O governo foi obrigado a cancelar a reunião semanal de crise relacionada com a pandemia e várias ligações ferroviárias e aéreas tiveram de ser interrompidas já que as autoridades deram o alerta vermelho para todo o país.

No entanto, algumas pessoas preferiram ver o lado positivo da situação e decidiram navegar o mau tempo de trenó.