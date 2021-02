Vaga de frio no norte e leste da Europa

O norte e o leste da Europa sofrem as consequências da vaga de frio. Os russos já estão habituados à neve nesta altura do ano, mas as temperaturas negativas bateram níveis recorde. Os termómetros caíram para trinta graus abaixo de zero - menos doze graus do que é normal.

Nos Montes Urais muitas pessoas estão a sofrer com a falta de aquecimento e de água quente, devido a falhas nos sistemas públicos de abastecimento e as escolas foram encerradas nas cidades mais afetadas.

Na Polónia, a queda de neve contínua impede o regresso à normalidade. As estradas estão bloqueadas e os limpa-neves não têm mãos a medir.

A tempestade foi particularmente forte nos Países Baixos. Uma camada de neve que chega aos 60 cm bloqueou duas autoestradas no início da semana - a A7 e a A9. As tentativas de desbloquear as estradas não foram bem sucedidas, porque ficavam imediatamente cobertas por um novo manto branco. O tráfego aéreo também sofreu alterações no país.

Os efeitos da tempestade Darcy também se fizeram sentir na região de Yorkshire Dales, no Reino Unido - que ficou coberta de neve.O alerta das autoridades devido ao mau tempo em todo o país está em vigor até quarta-feira.