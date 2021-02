Manto branco a perder de vista em praia polaca

no comment

Com as temperaturas geladas, que continuam a atingir muitos países em toda a Europa, a natureza deslumbra com belas paisagens brancas. Na Polónia houve mesmo branco insólito.

A zona costeira da cidade de Miedzyzdroje congelou, transformando a praia, normalmente arenosa, numa paisagem ártica de neve e gelo.

Os visitantes ficaram atónitos e maravilhados com a bela paisagem que se estendia por quilómetros ao longo da costa.