Entrar nos esgotos, para tentar sair da pandemia. Foram recolhidas amostras nas águas residuais do rio Mosela, no nordeste de França - as autoridades procuram obter informações que ajudem a avaliar a presença das diferentes variantes da Covid-19 na região.

A rápida propagação da variante britânica está a alarmar as autoridades locais. O Presidente da Câmara de Dunquerque não esconde a revolta dirigida ao poder central, que, segundo ele, não está a tomar as medidas preventivas adequadas.

Hoje, na região de Dunquerque, cerca de 80% dos casos positivos de Covid-19 são da variante britânica. E, como a variante é altamente contagiosa fez com que o número de casos de Covid explodisse no território de Dunquerque e os nossos hospitais estão agora saturados. Patrice Vergriete Presidente da Câmara de Dunquerque

Com base na atual situação epidemiológica na União Europeia e no Espaço Económico Europeu, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças deu o alarme. Com o aumento da propagação de variantes mais transmissíveis, são essenciais estratégias de saúde pública imediatas e efetivas para controlar a transmissão do vírus e para salvaguardar os sistemas de saúde.

Enquanto as campanhas de vacinação continuam em toda a Europa, 75% dos casos na Irlanda são da variante britânica. Em Portugal a percentagem de casos desta estirpe chega aos 45% e aos 30% nos Países Baixos.

Também foram registados surtos da variante brasileira assim como da sul-africana - que se mostra menos sensível à vacina desenvolvida pela AstraZeneca.