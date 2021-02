Myanmar: Tensão entre polícia e manifestantes sobe de tom

no comment

Em Myanmar (antiga Birmânia), a tensão entre manifestantes contra o golpe de Estado militar e a polícia voltou a subir de tom esta sexta-feira.

As autoridades tentaram impedir o avanço de um protesto num importante nó de ligação de Rangum e o impacto no trânsito. Alguns manifestantes dizem que as forças de segurança usaram escudos de proteção para tentar controlar o protesto.

Perante a chegada de mais manifestantes, a polícia acabou por abandonar o local.

Não há registo de detenções, mas os protestos são agora recorrentes em diferentes partes do país.

Esta sexta-feira foi confirmada a morte de Mya Khaing, uma jovem de 20 anos. A 9 de fevereiro foi atingida por uma bala durante os protestos na capital.