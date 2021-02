Daft Punk anunciam o fim

Os Daft Punk terminaram, oficialmente, a aventura pela música eletrónica que durava há já 28 anos. O duo francês formado pelos DJ Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem-Christo (este último com raízes portuguesas) anunciou a separação esta segunda-feira, através da publicação de um vídeo no YouTube com o título "Epílogo".

Com uma carreira fulgurante ao longo dos anos 90, 2000 e 2010, o grupo atingiu o auge do sucesso em 2013 com o lançamento de "Random Access Memories", um álbum considerado pelo público e pela crítica como um dos mais importantes da pop das últimas décadas. Oito anos depois, à falta de novidades sobre novos discos, os fãs perguntavam o que seria feito do duo e especulava-se sobre o fim, o que se veio a confirmar agora.