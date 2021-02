A "Revolução" cantada em Myanmar

Jovens manifestantes reúnem-se no centro de Yangon, em Myanmar, cantando um hino intitulado "Revolução". As autoridades aumentaram gradualmente o uso da força contra uma campanha pacífica de desobediência civil que exigia o regresso da líder Aung San Suu Kyi, afastada do poder no Golpe de Estado no país.Três manifestantes foram mortos em manifestações até agora, enquanto um homem de Yangon que se manifestava contra as prisões noturnas também foi morto a tiro no fim de semana.