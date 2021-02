Meses de operações de limpeza na costa de Israel após derrame de petróleo

Maré negra em Israel. Dias após um derrame de petróleo em alto-mar continuam as operações de limpeza. O acidente depositou toneladas de crude ao longo de praticamente 170 quilómetros da costa israelita.

O país fechou as praias mediterrânicas enquanto voluntários e exército unem esforços, para minimizar as consequências daquele que é considerado dos piores desastres ambientais da história do país.

Cada animal sofria de alguma outra coisa. Engoliram e ficaram encharcados de alcatrão. Concluindo que, infelizmente, existem muitas histórias de animais na natureza que são vítimas do comportamento humano. Ariela Rosenzweig Veterinária - hospital de vida selvagem Safari Ramat Gan

A causa do derrame, que terá acontecido entre 6 e 10 de fevereiro, ainda está a ser investigada por especialistas. As primeiras avaliações de grupos ambientais estimam que terão sido derramadas, pelo menos, mil toneladas de petróleo - que chegaram também no sul do Líbano. As operações de limpeza na costa devem prolongar-se durante meses.

A Reserva Natural Costeira da cidade de Tiro, uma das últimas praias de areia do Líbano, é um importante local de nidificação de tartarugas-verdes e tartarugas marinhas em vias de extinção e também foi atingida pela maré negra.