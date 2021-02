Paridade é a prioridade da presidência italiana do W20

A luta pela igualdade de género é a principal prioridade do W20 - "Mulher 20". A crise provocada pela pandemia da Covid-19 fez com que o mercado de trabalho sofresse uma quebra e as diferenças de género foram acentuadas.

Este ano, a presidência do grupo "Women 20" foi confiada à italiana Linda Laura Sabbadini, que também é diretora do Instituto Nacional de Estatística de Itália. Dará recomendações aos líderes do G20 durante cimeira de 30 e 31 de outubro em Roma e diz que o emprego feminino nunca foi tão prejudicado como nesta altura. Itália foi um dos países mais atingidos pela pandemia e o emprego feminino foi dos primeiros a desaparecer a um ritmo alucinante.

A violência contra as mulheres e e as alterações climáticas são duas questões centrais do W20 deste ano - que dá início aos trabalhos. Itália também é um país onde as mulheres estão sub-representadas na esfera política e a ideia é mudar mentalidades. Aproveitando o impulso do W20, outro grupo de mulheres - “Ingenere” - lançou a iniciativa"Half Of It". Pretende que o governo envolva mais mulheres no processo de decisão relativo à gestão de fundos da União Europeia.

Numa altura em que o debate sobre a igualdade de género se arrasta, a mensagem do grupo é clara: num mundo onde as mulheres representam mais da metade da população, está na altura da inclusão e do empoderamento feminino.