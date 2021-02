Tiger Woods operado a uma perna com lesões "significativas"

A lenda viva do golfe mundial, Tiger Woods, foi submetido a uma longa cirurgia na sequência do acidente de viação que sofreu na terça-feira em Los Angeles.

O norte-americano teve duas fraturas expostas e cominutivas na parte inferior da perna e ferimentos no tornozelo e pé direitos. A operação no Harbour Medical Center correu bem. Foi introduzida uma haste para estabilizar a tíbia e a fíbula e também parafusos e pinos no pé.

De acordo com a polícia, Woods estaria a conduzir em excesso de velocidade numa zona perigosa. A viatura capotou várias vezes.

Carlos Gonzalez, chefe-adjunto da polícia de Los Angeles explicou que, na altura do socorro, perguntou-lhe o nome e "ele disse: Tiger. Nessa altura reconheci-o logo. Perguntei se ele sabia onde estava, que altura do dia era, para me certificar que não se encontrava desorientado. Pareceu-me lúcido e calmo".

Ainda segunda as autoridades, o golfista de 45 anos teve sorte em escapar do acidente com vida.

Resta saber qual o impacto das lesões no seu futuro profissional. No currículo, o "tigre" do golfe mundial conta com 15 triunfos em "majors" e soma 108 títulos no circuito PGA, mais do que qualquer golfista da atualidade.