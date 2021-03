Ex-presidente do Barcelona detido

O antigo presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, foi um dos detidos nas buscas feitas pelos Mossos de Esquadra, a polícia catalã, na sede do clube, no Camp Nou. De acordo com o porta-voz da polícia, estas buscas são resultado de uma investigação a alegados crimes económicos.

Segundo a rádio Cadena Ser, o atual diretor geral Oscar Grau e o diretor jurídico do Barça, Roman Gómez Ponti, estão também entre os detidos. O episódio acontece a seis dias das eleições para a presidência e um ano depois do chamado "Barçagate" - o escândalo revelado por uma investigação da mesma rádio, que revelou a existência de uma empresa a trabalhar para o clube, que lançava deliberadamente boatos nas redes sociais sobre Leonel Messi e outros jogadores críticos do presidente Bartomeu. Essa empresa terá recebido um milhão de euros dos cofres do Barcelona.