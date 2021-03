Europa prepara novo ajuste ao combate à Covid-19

Alemanha prolonga estado de emergência até 28 de março, mas começa a aliviar as restrições à circulação. Governo central e executivos regionais acertaram o passo esta quarta-feira e definiram que, já a partir de 8 de março, algumas lojas de produtos não essenciais vão reabrir. É o caso das livrarias e das floristas. Vai ser possível voltar a confraternizar com pessoas fora do agregado familiar. Mesmo assim, as reuniões privadas não podem ter mais de 5 adultos.

Em Itália, mais regiões voltam a estar no vermelho. Na zona de Como, escolas, restaurantes e comércio não essencial voltam a fechar portas.

A Lombardia, a região mais afetada na primeira vaga da pandemia, está em alerta laranja, mas a taxa de infecções dá sinais de preocupação: mais de mil nas últimas 24 horas só em Milão.

França quer acelerar o plano de vacinação

França poderá impor o confinamento ao fim de semana nalgumas reuniões, mas a medida encontra resistência, sobretudo no poder local. O país tem mais de mais de 87 mil mortos por Covid-19 e continua com uma taxa de infeção elevada. As autoridades esperam que o cenário mude em abril.

Esta quarta-feira, o prota-voz do governo francês apontou o caminho. "Vacinar os mais frágeis é proteger os nossos hospitais e proteger os nossos hospitais dá-nos a oportunidade de levantar o mais rapidamente possível as restrições que pesam na nossa vida quotidiana e que pesam no país há vários meses," afirmou Gabriel Attal acrescentando que há o governo prepara-se para aliviar as medidas de combate à pandemia "talvez em meados de Abril".