Papa reúne-se com figuras religiosas no Iraque

Num gesto simbólico, o papa Francisco reuniu-se com figuras religiosas na catedral da Nossa Senhora da Salvação, localizada em Bagdad, no Iraque - uma catedral que assistiu a um ataque terrorista em 2010. Nessa altura 48 pessoas norreram e 70 ficaram feridas durante um ataque do Daesh. Entre as vítimas estavam dois padres iraquianos.