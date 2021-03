Um clitóris gigante foi colocado na Praça do Trocadero, em Paris, numa instalação artística desenvolvida pelo "Gang du Clito" para celebrar o poder feminino e promover a ousadia de "fazer coisas em grande", competindo neste Dia Internacional da Mulher pelo foco das atenções com a Torre Eiffel.

O clitóris com 5 metros de altura teve ainda por missão "denunciar o analfabetismo sexual" pelo órgão de prazer sexual feminino, "seja institucional ou cultural, e denunciar a demora da medicina sexual", explicou Julia Pietro, a artista responsável por esta obra e a administradora da página de Facebook do "Gang du Clito", onde a publicação referente à instalação do clitóris no Trocadero fez ainda um apelo às mulheres: "Não tenhamos mais medo de existir".