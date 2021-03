Protesto na véspera do julgamento da morte de George Floyd

no comment

Uma manifestação simbólica no domingo, em Minneapolis, nos Estados Unidos, assinalou o início do julgamento, esta segunda-feira, do agente da polícia acusado de assassinar o cidadão norte-americano George Floyd.

A vítima morreu sufocada em maio do ano passado durante uma violenta detenção policial, na qual o agente Derek Chauvin o imobilizou colocando um joelho sobre o pescoço de Floyd, pressionando durante um período agora tristemente famoso de oito minutos e 46 segundos.