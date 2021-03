Sondagem Euronews: De que forma alguns governos lidam com a pandemia?

Uma crise na saúde, um colapso económico e restrições à liberdade. A pandemia trouxe desafios a todos. Mas como é que os governos da Alemanha, Reino Unido, França e Itália responderam a este último ano de pandemia?

Com a ajuda das investigadoras Redfield e Wilton Strategies, a Euronews questionou 6 mil pessoas, em quatro países, para perceber que ideia têm da gestão desta crise.

Pergunta: O seu governo está a tomar as medidas certas para combater a pandemia?

Sondagem Euronews Gráfico 1

A maioria dos inquiridos no Reino Unido admite que as medidas tomadas pelo próprio governo foram as adequadas, ao contrário da França, onde 58% dos questionados dizem que o governo francês não tomou as melhores decisões no combate ao coronavírus. Itália e Alemanha têm opiniões divididas em relação à eficácia dos governos. Dos 1500 questionados na Alemanha, 47% dizem que as medidas não foram as adequadas.

Pergunta: Aprova a forma como os líderes dos seus governos estão a lidar com a crise?

Sondagem Euronews Gráfico 2

Dos inquiridos alemães, 48% consideram que Angela Merkel lidou bem com a crise. Em contraste com os franceses, metade dos inquiridos diz que Macron não soube lidar com a pandemia.

Desde o início, a União Europeia tem lutado para encontrar uma abordagem comum para combater o vírus, um facto que não passou despercebido entre os entrevistados.

Pergunta: Considera que os Estados-membros lideram com a pandemia de forma conjunta?

Sondagem Euronews Gráfico 3

Em todos os quatro países, a opinião predominante é a de que os Estados-Membros agiram de forma individual e não em conjunto. Sete em cada dez italianos acreditam que os países do bloco lidaram com a pandemia sozinhos e não em equipa.

Mas por outro lado, 41% dos italianos dizem que a União Europeia ajudou o país no combate ao coronavírus.

Pergunta: Considera que a União Europeia ajudou o seu país no combate à pandemia?

Sondagem Euronews Gráfico 4

No Reino Unido, apenas 13% das pessoas admite ajudas de Bruxelas. Na Alemanha, a perceção é parecida. Metade dos questionados diz que a União Europeia não ajudou a combater vírus.

Pergunta: A pandemia enfraqueceu ou fortaleceu o papel da União Europeia?

Sondagem Euronews Gráfico 5

Alemanha, França, Itália e Reino Unido dizem que a pandemia veio enfraquecer a questão da existência de um bloco europeu. Na Alemanha, 45% das pessoas não têm resposta para a pergunta, tal como 42% em França, 35% em Itália e 52% no Reino Unido.

Os desafios continuam a surgir, mas com uma meta final cada vez mais perto. Mas para lá chegar, é preciso distribuir vacinas e lidar com os atrasos do medicamento que traz esperança e normalidade.