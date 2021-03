"Tilla" o novo gorila bebé do Jardim Zoológico de Berlim

Um gorila bebé nascido no jardim zoológico de Berlim a 15 de Fevereiro já tem nome, chama-se "Tilla". O nome do gorila bebé foi selecionado pelos habitantes de Berlim através de um processo de votação. Para assinalar a ocasião, os guardas do zoo fizeram uma festa especial à família gorila uma festa especial com direito a bolo com arroz, framboesas, romã, pimentos e cenouras.