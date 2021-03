Tenta impedir roubo de automóvel, é arrastado e quase atropelado

no comment

A polícia canadiana divulgou imagens captadas por câmaras de videovigilância do roubo de um automóvel de um "stand" em que o vendedor tenta impedir os assaltantes, é arrastado e quase atropelado por um outro veículo. O caso ocorreu em Ontário, no início de março.

Dois suspeitos terão-se apresentado na loja de venda de automóveis num Audi prateado e perguntaram por um BMW M4 de 2018 em exposição. Um dos suspeitos sentou-se no lugar do condutor do caro para venda, o empregado ligou a ignição e suposto cliente arrancou.

Os suspeitos fugiram ao volante de ambos os carros, com o vendedor agarrado ao para-brisas do BMW.