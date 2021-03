Reino Unido aumenta arsenal nuclear

É uma mudança radical na política de defesa do Reino Unido. O governo britânico decidiu aumentar o arsenal nuclear - o número máximo de ogivas nucleares vai passar de 180 para 260. Uma estratégia polémica que põe fim ao desarmamento progressivo implementado há 30 anos. Boris Johnson justifica a decisão com o aumento das ameaças no mundo.

Com a nova estratégia o Reino Unido procura um reposicionamento e assumir-se como uma potência fundamental no cenário internacional. Apesar do Brexit, Londres pretende manter o apoio à defesa da Europa: "o compromisso do Reino Unido com a segurança de nosso lar europeu permanecerá incondicional e inamovível, encarnado pela liderança do destacamento da NATO, na Estónia", disse Johnson.

A mudança de estratégia nuclear está explicada num documento de mais de 100 páginas onde a Rússia é considerada como sendo uma ameaça direta. O documento alerta também para a "possibilidade realista" que um grupo terrorista "possa lançar com sucesso um ataque químico, biológico, ou nuclear até 2030".